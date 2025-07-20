ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتشاركية مع مديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ندوة توعوية تناولت دور لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في معالجة ظاهرة الفقر، بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية.

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