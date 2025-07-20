ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر

وأكد مدير أوقاف الأغوار الشمالية الدكتور أيمن خشاشنة، خلال افتتاح الندوة التي استضافها نادي الشيخ حسين الرياضي، أهمية الجهود التي تبذلها لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في خدمة الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، ودورها في تجسيد قيم الرحمة والتكافل، وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.
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