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ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر

ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر
ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر
 
الأحد، 20-07-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-   نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية بالتشاركية مع مديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، ندوة توعوية تناولت دور لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في معالجة ظاهرة الفقر، بمشاركة فعاليات رسمية وأهلية.

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وأكد مدير أوقاف الأغوار الشمالية الدكتور أيمن خشاشنة، خلال افتتاح الندوة التي استضافها نادي الشيخ حسين الرياضي، أهمية الجهود التي تبذلها لجان الزكاة والجمعيات الخيرية في خدمة الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة، ودورها في تجسيد قيم الرحمة والتكافل، وتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي.

 
 
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ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر

أخبار محلية ندوة في الأغوار الشمالية حول دور الجمعيات في معالجة الفقر

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