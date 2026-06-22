ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل

الوكيل الإخباري- نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، ندوة حوارية فكرية بعنوان "فلسفة ابن طفيل: المعنى والدلالة"، جرى خلالها مناقشة جماليات الفكر الفلسفي العربي، وعمق الأسئلة المعرفية التي شكلت مسار الوعي الإنساني عبر العصور.

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