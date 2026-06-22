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ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل

ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل
ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل
 
الإثنين، 22-06-2026 10:29 ص

الوكيل الإخباري-    نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، ندوة حوارية فكرية بعنوان "فلسفة ابن طفيل: المعنى والدلالة"، جرى خلالها مناقشة جماليات الفكر الفلسفي العربي، وعمق الأسئلة المعرفية التي شكلت مسار الوعي الإنساني عبر العصور.

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واستهلت الندوة، الكاتبة حلا سويدات بكلمة ترحيبية رحبت فيها بالحضور من المهتمين بالشأن الثقافي والفلسفي، فيما قدمت نبذة تعريفية بالمحاضر الدكتور زهير توفيق، عارضة مسيرته الأكاديمية الثرية وإسهاماته البحثية في دراسة الفكر العربي المعاصر ومقارباته النقدية الهادفة إلى إعادة قراءة التراث الفلسفي بوصفه منجزا إنسانيا حافلا بالدلالات والرؤى.

 
 


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ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل

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