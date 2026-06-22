ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل

واستهلت الندوة، الكاتبة حلا سويدات بكلمة ترحيبية رحبت فيها بالحضور من المهتمين بالشأن الثقافي والفلسفي، فيما قدمت نبذة تعريفية بالمحاضر الدكتور زهير توفيق، عارضة مسيرته الأكاديمية الثرية وإسهاماته البحثية في دراسة الفكر العربي المعاصر ومقارباته النقدية الهادفة إلى إعادة قراءة التراث الفلسفي بوصفه منجزا إنسانيا حافلا بالدلالات والرؤى.
-
أخبار متعلقة
-
تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس
-
سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل
-
افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"
-
دينار و 10 قروش تعرفة خط جرش المدينة الطبية الجديد
-
نقابة الأطباء تنعى طبيبين أردنيين - أسماء
-
وفد من مجلس محافظة معان يشيد بالتطورات في كلية معان الجامعية ونهج العمل المؤسسي في جامعة البلقاء التطبيقية
-
إصابات بحريق مبنى من أربعة طوابق في عمان - فيديو
-
إغلاق متحف وصرح شهداء الأمن العام في الأزرق مؤقتاً للصيانة والترميم