ندوة في الطفيلة تشيد بدور الأردن في مساندة الفلسطينيين

وأشارت النائب ميسون القوابعة، ضمن ورقة عمل قدمتها خلال الندوة، إلى دور الأردن في خدمة القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الأهل في فلسطين وقطاع غزة في مواجهتهم العدوان الإسرائيلي. كما بينت تحركات جلالة الملك الدولية وتواصله المستمر مع قادة العالم لوقف العدوان.
وقالت إن المواقف الملكية تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الصامدين مشهود لها عالميا، مشيرة إلى مواقف ومساعي الملك الكبيرة لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير أهلها، إضافة إلى مساندة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات لهم.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن : قصف إسرائيل المستشفى المعمداني خرقًا فاضحًا للقانون الدولي
-
الملك يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
بدء الصيانة الدورية لـ"تلفريك عجلون" استعداداً للموسم الصيفي
-
الدفاع المدني يتعامل مع 1431 حادثاً متنوعاً خلال 24 ساعة الماضية
-
الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام
-
الديوان الملكي يعزي الخوالدة
-
ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"
-
"الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين