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ندوة في الطفيلة تشيد بدور الأردن في مساندة الفلسطينيين

الطفيلة
الطفيلة
 
الأحد، 13-04-2025 06:15 م

الوكيل الإخباري-    نظمت المبادرة الشبابية "يلا نشارك يلا نتحزب" بالشراكة مع جامعة الطفيلة التقنية، اليوم الأحد، ندوة حوارية، تعبيرا عن الاعتزاز والافتخار بالمواقف الأردنية، وتأكيدا لدعم الطلبة والجامعات لموقف الدولة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الرافض للتهجير.

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وأشارت النائب ميسون القوابعة، ضمن ورقة عمل قدمتها خلال الندوة، إلى دور الأردن في خدمة القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الأهل في فلسطين وقطاع غزة في مواجهتهم العدوان الإسرائيلي. كما بينت تحركات جلالة الملك الدولية وتواصله المستمر مع قادة العالم لوقف العدوان.


وقالت إن المواقف الملكية تجاه فلسطين وأهلها المرابطين الصامدين مشهود لها عالميا، مشيرة إلى مواقف ومساعي الملك الكبيرة لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير أهلها، إضافة إلى مساندة الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدات لهم.

 
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