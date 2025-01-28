ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

وأكد رئيس قسم الثروة الحيوانية في المديرية الدكتور باسل المسيعديين، أهمية الندوة في تعزيز وعي العاملين بالقطاع الزراعي حول الأمراض المشتركة التي تمثل تهديدا للصحة العامة والثروة الحيوانية، مؤكدا دور الكوادر المتخصصة في حماية المجتمع من مخاطر هذه الأمراض.
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