ندوة في الطفيلة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية زراعة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية متخصصة حول الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، استهدفت الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين العاملين في المديرية، لتعزيز المعرفة العلمية لديهم ومساعدتهم على التصدي لهذه الأمراض.

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