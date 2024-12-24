ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

وقال نائب محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، خلال الندوة التي أقيمت في مقر الهيئة بالطفيلة، إن ما يميز القيادة الهاشمية هو شمولية النهج حول القضايا الإقليمية، حيث التأكيد على أهمية دعم الأشقاء في فلسطين في مواجهة الظروف القاسية، سواء من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية أو عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العدوان وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة.
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