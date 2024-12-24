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ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

الطفيلة
الطفيلة
الثلاثاء، 24-12-2024 05:04 م

الوكيل الإخباري-    نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان: "رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي"، بمشاركة عدد من المستفيدين من برامج الهيئة في المحافظة.

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وقال نائب محافظ الطفيلة، الدكتور سلطان الماضي، خلال الندوة التي أقيمت في مقر الهيئة بالطفيلة، إن ما يميز القيادة الهاشمية هو شمولية النهج حول القضايا الإقليمية، حيث التأكيد على أهمية دعم الأشقاء في فلسطين في مواجهة الظروف القاسية، سواء من خلال تسهيل المساعدات الإنسانية أو عبر الجهود الدبلوماسية المكثفة لإنهاء العدوان وتعزيز فرص التهدئة في المنطقة.

 
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