ندوة في الطفيلة حول الرؤية الملكية في تعزيز الاستقرار الإقليمي

الوكيل الإخباري- نظمت هيئة شباب كلنا الأردن/الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في محافظة الطفيلة، اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية بعنوان: "رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز الأمن الوطني والاستقرار الإقليمي"، بمشاركة عدد من المستفيدين من برامج الهيئة في المحافظة.

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