ندوة في العقبة حول التبرع بالقرنيات

الوكيل الإخباري- عقدت في محافظة العقبة، اليوم الاثنين، ندوة توعوية حول التبرع بالقرنيات تحت شعار "نُبصر بعطائكم"، وذلك ضمن سلسلة الحملات التي تنفذها جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، بهدف نشر الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالقرنيات بعد الوفاة، وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية الإنسانية.

اضافة اعلان