ندوة في جامعة مؤتة الثلاثاء بعنوان "كرك الهيّة ودورها في بناء السردية"

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة الثقافة، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان – كرك الهيّة ودورها في بناء السردية الأردنية"، الثلاثاء في جامعة مؤتة مسرح عمادة شؤون الطلبة الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ووفق بيان الوزارة الاثنين، تأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية المرتبطة بالإنسان والأرض. ويتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، أبرزها: السردية الأردنية" الفكرة والأهداف والمخرجات" والأردن وامتداداته التاريخية إضافة إلى دور محافظة الكرك في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.