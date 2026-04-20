الإثنين 2026-04-20 12:10 م

ندوة في جامعة مؤتة الثلاثاء بعنوان "كرك الهيّة ودورها في بناء السردية"

الإثنين، 20-04-2026 11:32 ص

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة الثقافة، ندوة حوارية بعنوان "الأردن: الأرض والإنسان – كرك الهيّة ودورها في بناء السردية الأردنية"، الثلاثاء في جامعة مؤتة مسرح عمادة شؤون الطلبة الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ووفق بيان الوزارة الاثنين، تأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية المرتبطة بالإنسان والأرض. ويتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، أبرزها: السردية الأردنية" الفكرة والأهداف والمخرجات" والأردن وامتداداته التاريخية إضافة إلى دور محافظة الكرك في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.


ويتحدث في الندوة، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والوزير الأسبق حسين المجالي والوزير الأسبق مهند مبيضين والأديب حامد النوايسة، ويدير الندوة ماهر المبيضين، وسط دعوة مفتوحة لحضور فعالياتها والمشاركة في حواراتها.

 
 


أضرار المقالي على صحة الإنسان

ماذا يحصل إذا أكلت الوجبة نفسها كل يوم؟

الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

زلزال قوي يضرب شمال اليابان وتحذيرات من تسونامي بارتفاع 3 أمتار

