ندوة في جامعة مؤتة الثلاثاء بعنوان "كرك الهيّة ودورها في بناء السردية"

ووفق بيان الوزارة الاثنين، تأتي الندوة ضمن برنامج حوارات المنبثق عن مشروع السردية الأردنية وتهدف إلى تسليط الضوء على مكونات السردية المرتبطة بالإنسان والأرض. ويتضمن برنامج الندوة عددا من المحاور، أبرزها: السردية الأردنية" الفكرة والأهداف والمخرجات" والأردن وامتداداته التاريخية إضافة إلى دور محافظة الكرك في السردية الأردنية عبر العصور والعادات والتقاليد والأعراف في المحافظة.
ويتحدث في الندوة، وزير الثقافة مصطفى الرواشدة والوزير الأسبق حسين المجالي والوزير الأسبق مهند مبيضين والأديب حامد النوايسة، ويدير الندوة ماهر المبيضين، وسط دعوة مفتوحة لحضور فعالياتها والمشاركة في حواراتها.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يضع حجر الأساس لمشروع مساكن الأسر العفيفة في دير علا
-
الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام
-
تباطؤ مروري داخل نفق المدينة الطبية باتجاه خلدا إثر تعطل مركبة شحن
-
رئيس الوزراء يستقبل الرئيس الفنلندي
-
الجمارك: تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل في المراكز الجمركية
-
الأشغال: بدء العمل بجزء جديد من المرحلة الثالثة لطريق اربد الدائري
-
بيان من وزارة الداخلية حول فيديو متداول لشخص إدعى قدرته على إصدار الأرقام الوطنية مقابل مبالغ مالية
-
3.89 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" في الربع الأول