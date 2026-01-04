ندوة في جرش حول خدمة العلم

الوكيل الإخباري- نظم منتدى كفرخل الثقافي ندوة بعنوان " خدمة العلم.. الشباب على خط الخدمة"، استضافتها جامعة جرش بحضور شخصيات وممثلي فعاليات رسمية وأكاديمية.

وتناول العين محمود الفريحات الذي رعى الندوة مندوبا عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، الدور المحوري للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) في حماية الوطن واستقراره، مشيرا إلى أن الجيش الأردني أقدم الجيوش في العالم، وحظي بإشراف ورعاية القيادة الهاشمية حتى بلغ مصاف الجيوش المتقدمة.



وأوضح أن القوات المسلحة أسهمت في صون الأمن والاستقرار، لا سيما خلال الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن حكمة القيادة الهاشمية مكنت الأردن من عبور التحديات، مشيرا إلى أن الجيش يشكل دعامة أساسية للدولة، مستعرضا مراحله التاريخية والتشريعية، مرورا بقوانين الخدمة الإلزامية بعد الاستقلال، وصولا إلى قرار إعادة تفعيل خدمة العلم والخدمة الاحتياطية بقرار حكيم من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.



وبين أن خدمة العلم تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة قائمة على تدريب آلاف الشباب على مفاهيم وطنية وأكاديمية وقانونية، تسهم في صقل شخصياتهم وتعزيز انتمائهم الوطني.



بدوره، أكد رئيس جامعة جرش الدكتور محمد الخلايلة، أن خدمة العلم تسهم في بناء شخصية الشباب وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بما ينعكس إيجابا على مسيرتهم العلمية والوطنية.



من جهته، تحدث العقيد المتقاعد الدكتور محمد مقابلة، عن فلسفة خدمة العلم التي تقوم على تحويل الوعي الشبابي إلى حب الوطن، وتعزيز المناعة الوطنية، والتمسك بالهوية وقيم التضحية والانتماء، بما يسهم في إعداد جيل واع ومؤهل لخدمة وطنه.



وأكد النائب الدكتور حمزة الحوامدة في مداخلة، أهمية خدمة العلم في الاستجابة لاحتياجات المجتمع وتعزيز البناء الوطني والسلم المجتمعي، مشيدا بدور الجيش العربي كمؤسسة وطنية راسخة.



وقال رئيس المنتدى عبد الكريم أبو غزلة الذي أدار الحوارية، إن الندوة تأتي ضمن سلسلة أنشطة وبرامج المنتدى في تسليط الضوء على العديد من المواضيع التي تعنى بالشأن الثقافي والوطن و المواطن والمصلحة العامة.