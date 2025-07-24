ندوة في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي حول أهمية التبرع بالقرنيات

10:06 م

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الوكيل الإخباري- نظم مستشفى الأميرة بسمة التعليمي، اليوم الخميس، ندوة توعوية بعنوان "أهمية التبرع بالقرنيات"، وذلك ضمن حملة "امنح النور لغيرك". اضافة اعلان





وقال مدير المستشفى الدكتور إبراهيم شهابات، إن الحملة جاءت بالتعاون بين جمعية أصدقاء بنك العيون الأردني والوقاية من فقدان البصر، ونادي روتاري عمان، مشيرًا إلى أن الندوة هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية التبرع بالقرنيات ودوره في إعادة البصر للمحتاجين، ورفع الوعي المجتمعي حول هذا الجانب الإنساني النبيل. وأكد أن هذه الفعالية تأتي في إطار الجهود المستمرة لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء، وإنقاذ حياة المرضى وتحسين جودتها، من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاع الطبي والمؤسسات المدنية لخدمة المجتمع.



وألقت الدكتورة لبنى الفاخوري كلمة باسم نادي روتاري عمان، أكدت فيها التزام النادي بدعم المبادرات الإنسانية التي تُحدث أثرًا حقيقيًا في حياة الناس.



وقالت رئيسة قسم العيون في المستشفى، الدكتورة نسرين المخادمة، إن مستشفى الأميرة بسمة يُعد من الرواد في مجال زراعة القرنية منذ عقود، وقد حقق نتائج متميزة بفضل كادره الطبي المتخصص في التقييم وإجراء عمليات الزراعة. وأشارت إلى التقدم العلمي في تقنيات زراعة القرنيات، والأثر الإيجابي الكبير الذي تتركه في حياة المرضى.



كما بينت المخادمة المعايير الأساسية للتبرع بالقرنية، مشددة على ضرورة الحصول على الموافقة الخطية من ذوي المتوفى، وفق اشتراطات قانونية وطبية محددة.



ودعت إلى تعزيز ثقافة التبرع بالقرنيات بعد الوفاة، لما لذلك من دور إنساني كبير في إعادة نعمة البصر وتحسين حياة فاقديها، إلى جانب كونه صدقة جارية عن المتبرع وذويه.



وتطرقت الندوة إلى الجوانب الدينية والقانونية للتبرع بالقرنيات؛ حيث قدم الواعظ الشيخ الدكتور محمد أبو عياش الرأي الشرعي الذي يؤيد التبرع بالأعضاء باعتباره وسيلة لإنقاذ الأرواح، فيما عرض الأب يوحنا حداد، كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس، وجهة نظر الديانة المسيحية، مؤكدًا أن القيم الروحية تحث على العطاء والمحبة.



واختتمت الندوة بفقرات مؤثرة، تضمنت كلمة ألقتها الدكتورة آمال الزيوت باسم ذوي المتبرعين، أشادت فيها بأن قرار التبرع يُعد من أسمى أشكال العطاء، ويخلّد ذكرى الأحبة، ويمنح الحياة للآخرين.