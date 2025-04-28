ندوة لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

وأشار مدير عام المعهد، القاضي الدكتور نشأت الأخرس، إلى أن الندوة تأتي استمرارا لسلسلة من التعاون المستمر في تقديم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا تقديم إمكانيات المعهد والخبرات الأردنية المتخصصة في المجال القضائي والإداري بين يدي الأشقاء الفلسطينيين.
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