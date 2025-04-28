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ندوة لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

المعهد القضائي الأردني
المعهد القضائي
 
الإثنين، 28-04-2025 02:53 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم الاثنين، ندوة نقاشية في المعهد القضائي حول التعديلات التشريعية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، لعدد من القضاة من فلسطين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.

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وأشار مدير عام المعهد، القاضي الدكتور نشأت الأخرس، إلى أن الندوة تأتي استمرارا لسلسلة من التعاون المستمر في تقديم الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا تقديم إمكانيات المعهد والخبرات الأردنية المتخصصة في المجال القضائي والإداري بين يدي الأشقاء الفلسطينيين. 

 
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