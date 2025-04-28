ندوة لعدد من القضاة الفلسطينيين في المعهد القضائي

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الاثنين، ندوة نقاشية في المعهد القضائي حول التعديلات التشريعية في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، لعدد من القضاة من فلسطين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومجلس القضاء الأعلى الفلسطيني.

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