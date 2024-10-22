نزاع عمالي في أمانة عمان و"مؤقتة البلديات" تخاطب وزارة العمل

جاء ذلك بموجب كتاب وجهه، اليوم، رئيس اللجنة المؤقتة للنقابة خالد أبو مرجوب إلى وزير العمل، أوضح فيه، أن الإجراء جاء بموجب أحكام قانون العمل، إذ أن الأمانة لم تقم بالتواصل من أجل التباحث حول مطالب العمال، التي تقدمت بها النقابة رسميا عبر كتاب بتاريخ 7/10/2024.
وتضمنت المطالب العمالية، صرف بدل غلاء معيشة، وبدل خطورة عمل، وإعادة العمل بصندوق الخدمات الاجتماعية في النقابة، وتحويل اشتراكات العاملين في عضوية النقابة من تاريخ إيقافها.
كما اشتملت المطالب على الالتزام بما نص عليه قانون العمل بخصوص العمل الإضافي والعمل المرن والإجازات بكافة أنواعها وساعات العمل اليومية. وشمول كافة العلاوات الممنوحة للعاملين ضمن إجمالي الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي.
وجاء في كتاب المطالب، "عدم اللجوء إلى إجبار العاملين بنظام المياومة للتقاعد المبكر دون رغبة منهم علما بأن التقاعد المبكر اختياري لمن يرغب حسب ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي وعدم اللجوء لهيكلة الموظفين بحجة الترشيق والترشيد، لما فيه مس بالأمن الوظيفي للعاملين".
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