نزال ناري ينتظر الأردني حياصات في ربع نهائي PFL أمام اللبناني أنطوني زيدان

وسينازل حياصات، صاحب سلسلة من 5 انتصارات متتالية، المقاتل اللبناني أنطوني زيدان الذي يملك في رصيده خمس انتصارات مقابل هزيمتين، وذلك ضمن نزال قوي مرتقب في إطار دور ربع النهائي. ويشارك إلى جانب حياصات عدد من المقاتلين العرب والدوليين من السعودية، المغرب، لبنان، إيران، ومصر.
ويتضمّن الحدث المرتقب مجموعة من النزالات الحماسية، من أبرزها النزال الرئيسي بين المصري عمر الدفراوي (13-5)، بطل وزن البانتام، والإيطالي دانييلي ميشيلي (13-6)، وصيف بطولة أوروبا، إضافة إلى مواجهة قوية بين الجزائري مختار بن قاسي (24-9) واللبناني مارسيل أدور (19-7).
كما يتواجه الكويتي محمد الأقرع (7-1)، وصيف النسخة الماضية، مع الفلسطيني عمر حسين (11-6) في نزال مهم وحاسم. ويشهد الحدث أيضًا نزالًا استعراضيًا للهواة يجمع السعودي هتان السيف واللبنانية نور الفليطي.
وتُعد بطولة PFL MENA منصة رياضية مهمة لتطوير المواهب القتالية في المنطقة، من خلال تقديم تجربة عالمية المستوى على أرض السعودية، وتعزيز مكانة البطولة كوجهة ريادية للفنون القتالية المختلطة.
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