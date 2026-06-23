الثلاثاء 2026-06-23 07:21 ص

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر

نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر
نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر
 
الثلاثاء، 23-06-2026 07:08 ص

الوكيل الإخباري-   يتابع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل  مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ووسط أجواء من الحماس والتفاعل مع المشاركة التاريخية للمنتخب في المونديال. 

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وحرصت مديرية الأمن العام على تمكين النزلاء من مشاركة أبناء الوطن فرحة مؤازرة "النشامى" في هذا الحدث الرياضي التاريخي، حيث عملت على توفير شاشات عرض داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية لدى النزلاء وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين. 

 

كما تأتي هذه المبادرة ضمن المنظومة الإصلاحية الشاملة التي تنفذها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، والهادفة إلى تأهيل النزلاء وتقويم سلوكهم وتعزيز اندماجهم بالمجتمع، بما يسهم في إعدادهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين عند إنتهاء فترة محكوميتهم.

 
 


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