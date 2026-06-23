نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يتابعون مواجهة النشامى أمام الجزائر

الوكيل الإخباري- يتابع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الجزائري ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ووسط أجواء من الحماس والتفاعل مع المشاركة التاريخية للمنتخب في المونديال.

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وحرصت مديرية الأمن العام على تمكين النزلاء من مشاركة أبناء الوطن فرحة مؤازرة "النشامى" في هذا الحدث الرياضي التاريخي، حيث عملت على توفير شاشات عرض داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية لدى النزلاء وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي توحّد الأردنيين.