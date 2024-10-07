نسبة الإنجاز في إعادة تأهيل مطار عمّان المدني وصلت إلى 75%

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الوكيل الإخباري- أكدت شركة المطارات الأردنية بأن نسبة الإنجاز في أعمال مشروع إعادة تأهيل مطار عمان المدني ماركا 75% ، حيث تهدف هذه الأعمال إلى تطوير المطار وإعادة تأهيله وتشغيله أمام حركة الطائرات المدنية. اضافة اعلان





وفي تصريحات صحفية ، قال الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الأردنية محمد الجالودي، إنّه تم تنفيذ مشروع تأهيل نهايتي المدرج ونقل محطات الكهرباء، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية الصادرة عن هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني.



وأضاف أن الشركة تعمل حاليا على استكمال تنفيذ ردم الوادي بطول 1000 متر وعمق 13 مترا تقريبا، إلى جانب تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الصرف الصحي وشبكة تصريف مياه الأمطار.



وفيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه المشروع، قال الجالودي، أن هناك حاجة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع، بالإضافة إلى تأمين المطار بأحدث الأجهزة مثل أجهزة التفتيش وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية والدولية.



وأوضح أن الموعد المتوقع لتشغيل المطار بالكامل، سيحدد حال الانتهاء من أعمال ردم الوادي والتسويات الترابية، لمخاطبة هيئة تنظيم الطيران المدني من أجل الكشف والتقييم لمرافق الجانب الجوي، وكل ما يتعلق بالعمليات التشغيلية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والدولية، لرفع التحديد المفروض على المطار حاليا.



وكانت وزيرة النقل، وسام التهتموني، قد أشارت في تصريحات سابقة، إلى أن مطار عمّان المدني، سيكون خيارا ثانيا لاستقبال رحلات الطيران منخفض الكلف.



مطار عمان المدني/ماركا هو مطار ذو تشغيل مشترك ويعمل في الوقت الحالي على استقبال طائرات غير تجارية، وبالتالي فإن العمليات التشغيلية المدنية في المطار حاليًا تقتصر على الرحلات الخاصة والرحلات الدبلوماسية ورحلات الطائرات بقصد الصيانة ، وكما يعتبر المطار مركزًا للتعليم والتدريب في مجال الطيران حيث يوجد مقر رئيسي لعدد من الأكاديميات العاملة داخل حرم المطار.