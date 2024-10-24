نشاطات توعوية في مديرية شباب المفرق

وقالت المديرية في بيان اليوم الخميس، إن مركز شابات رحاب نفذ مبادرة تحت عنوان "هويتي أردنية"، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية لدى المشاركات، وحيث اشتملت المبادرة على عرض لمجموعة من الرموز والوثائق التي تمثل الهوية الأردنية وتاريخها العريق، بالإضافة إلى مناقشة دور الشباب في الحفاظ على القيم الوطنية .
وأضافت، أنه تم خلال الفعالية تسليط الضوء على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن والمساهمة في بناء المجتمع، مشيرة أن المبادرة جاءت ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والشابات، وترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة والولاء للأردن وقيادته.
وبينت، أنه تم تنظيم ورشة بعنوان التنظيم الإداري والمالي ومنصة تكامل في مركز شابات المفرق لرؤساء الأندية الرياضية وأمناء الصندوق والبالغ عددهم 30 ناديا رياضيا بهدف توضيح الأمور الإدارية المتعلقة بالأندية ونظام ترخيص وتسجيل الأندية وتعديلاته والمنصة الوطنية تكامل وأهمية التحول الإلكتروني للأندية من ارشفه وخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
تسيير رحلات سياحية داخلية لمدينة أم الجمال الأثرية
-
إربد: مؤتمر حول تاريخ الأردن عبر العصور "سيرة الملوك الهاشميين"
-
افتتاح مهرجان الرمان والمنتجات الريفية في إربد
-
إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس
-
عبور 105 شاحنات مساعدات أردنية إلى قطاع غزة
-
نشر تعليمات الاستقطاب والتعيين في عدد الجريدة الرسمية المقبل
-
أوقاف إربد الثانية تواصل تنفيذ مبادرة "يدا بيد لبناء جيل الغد"
-
الصفدي يلتقي عددا من نظرائه في باريس