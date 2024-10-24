نشاطات توعوية في مديرية شباب المفرق

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية شباب المفرق عددا من النشاطات التوعوية في مراكزها الشبابية.

وقالت المديرية في بيان اليوم الخميس، إن مركز شابات رحاب نفذ مبادرة تحت عنوان "هويتي أردنية"، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء والوحدة الوطنية لدى المشاركات، وحيث اشتملت المبادرة على عرض لمجموعة من الرموز والوثائق التي تمثل الهوية الأردنية وتاريخها العريق، بالإضافة إلى مناقشة دور الشباب في الحفاظ على القيم الوطنية .

اضافة اعلان



وأضافت، أنه تم خلال الفعالية تسليط الضوء على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن والمساهمة في بناء المجتمع، مشيرة أن المبادرة جاءت ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى غرس القيم الوطنية في نفوس الشباب والشابات، وترسيخ مفاهيم المواطنة الفاعلة والولاء للأردن وقيادته.