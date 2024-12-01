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نشاطات شبابية في المفرق وإربد

إربد
إربد
الأحد، 01-12-2024 11:50 م
الوكيل الإخباري-   نظمت مراكز شبابية في محافظتي إربد والمفرق، أنشطة وفعاليات تدريبية وتوعوية وندوات متنوعة، اليوم الأحد، شارك فيها عدد من الشباب وأفراد المجتمع المحلي.اضافة اعلان


ونفّذ مركز شباب سما السرحان اليوم مبادرة “ضع بصمتك” تحت شعار: “أي لمركزي أنتمي” والتي تضمنت أعمال دهان للساحات الخارجية، بمشاركة 25 شابًا من أعضاء المركز.

وقالت المديرية إن المبادرة هدفت إلى تعزيز مفهوم المشاركة والتعاون بين الشباب وتوجيه طاقاتهم لخدمة المجتمع المحلي والمراكز الشبابية، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة العمل التطوعي واستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفع على الجميع.

من جهة أخرى، واصل مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، جولاته الميدانية لدعم العمل الشبابي وتطوير المراكز والمنشآت الرياضية في المحافظة.

وشملت الجولة زيارة مركز شابات جديتا في لواء الكورة بمحافظة إربد، وجرى خلال الزيارة بحث التحديات التي تواجه المركز وآفاق تطوير الخدمات المقدمة للشباب، بما يعزز دورهم في البرامج والفعاليات الشبابية والثقافية.

وشدد المومني على أهمية توفير بيئة داعمة تسهم في تلبية احتياجات الشباب وتحقيق طموحاتهم.
 
gnews

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