نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق محافظة العقبة نشاطا تجاريا متزايدا مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث تتوافد أعداد كبيرة من المواطنين والزوار لشراء مستلزمات العيد، في أجواء حيوية تعكس استعداد المدينة لاستقبال هذه المناسبة المباركة.

وقال رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، إن أسواق المحافظة تشهد نشاطا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع ارتفاع حركة التسوق على مختلف السلع، لا سيما الملابس، الأحذية، الحلويات، ومستلزمات عيد الفطر، مؤكدا أن هذا النشاط يعكس أهمية الموسم الحالي للتجار وأصحاب المحال التجارية.



وأضاف الكباريتي، إن العقبة تتميز بتوافر مختلف السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات المواطنين والزوار على حد سواء، مشيرا إلى تنوع البضائع والعروض في الأسواق، ما يمنح المتسوقين خيارات واسعة بأسعار مناسبة.



وأشار إلى المبادرات التي تعزز الحركة التجارية والسياحية، ومنها مبادرة "زوار المحافظات" التي أطلقتها غرفة تجارة العقبة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ساهمت في وصول مئات الزوار من مختلف المحافظات، ما انعكس إيجابا على النشاط التجاري والسياحي خلال فترة التسوق لاحتياجات عيد الفطر.



من جهته، قال تاجر الملابس، أحمد الرياطي، إن الحركة التجارية بدأت تتحسن تدريجيا مع اقتراب العيد، متوقعا زيادة وتيرة الإقبال خلال الأيام المقبلة، خاصة مع بدء صرف الرواتب، وهو ما ينعكس عادة على ارتفاع حركة الشراء وتنشيط الأسواق.



من جهته، أفاد صاحب محل حلويات بأنه بدأ منذ أيام بتجهيز أصناف العيد التقليدية وزيادة الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين والزوار، مشيرا إلى أن الإقبال يزداد عادة بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة من رمضان ومع اقتراب العيد.



وأضاف، إن محلات الحلويات تحرص على تقديم عروض متنوعة وتشكيلات مختلفة تتناسب مع أذواق العائلات، خاصة مع ارتباط حلويات العيد بعادات الضيافة وزيارات الأهل والأقارب خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأشار المواطن رائد الخلايلة، إلى أن أسواق العقبة تتميز بتنوع البضائع والعروض، ما يتيح للمتسوقين خيارات متعددة، مؤكدا أن الأيام الأخيرة من رمضان والأيام التي تسبق عيد الفطر تعد من أكثر الفترات نشاطا وحيوية في الحركة التجارية بالمدينة.



من جانبها، قالت المواطنة رانيا موسى، إن أسواق العقبة تشهد حركة نشطة وتنوعا كبيرا في المنتجات، ما يسهل على السيدات شراء احتياجات العيد لأبنائهن في مكان واحد، خاصة الملابس، الأحذية، ومستلزمات العيد الأخرى.



وأضافت، إن هذه الفترة تمثل فرصة مهمة لاستكمال مستلزمات العيد، مشيرة إلى أن توفر العروض وتعدد الخيارات يساعد العائلات على اختيار ما يناسبها، وسط أجواء تسوق مفعمة بروح العيد.