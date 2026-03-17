نشاط تجاري ملحوظ في السلط قبيل عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تشهد أسواق مدينة السلط نشاطا تجاريا مكثفا مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، إذ تزدحم الأسواق بالمواطنين الذين يتوافدون لشراء مختلف السلع، خاصة الألبسة والحلويات، ويشهد الوسط التجاري حركة نشطة ومتواصلة على مدار اليوم.

اضافة اعلان



وأكد مواطنون أن مبيعات الملابس والحلويات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، مع عرض التجار بعرض منتجاتهم في واجهات المحلات التجارية، ما ساهم في ايجاد أجواء تجارية حيوية داخل المدينة.



وقال المواطن موسى العمايرة إن جميع المنتجات والسلع متوفرة في الأسواق وبكميات كبيرة، مشيرا إلى أن بعض المنتجات تشهد مبالغة في الأسعار، خصوصا الحلويات، حيث يلاحظ ذلك عند مقارنتها بالأسواق الأخرى.



من جهته، أكد المواطن عبد الكريم خريسات، أن الإقبال على الملابس، خصوصا ملابس الأطفال والنساء، شهد تزايدا خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع حجم العروض مع قرب العيد، خاصة بالنسبة لملابس الأطفال.



بدورها قالت مدير مديرية الصناعة والتجارة في السلط، ريهام النسور، إن جميع السلع متوفرة في الأسواق، مؤكدة وجود رقابة دائمة على الأسعار من وزارة الصناعة والتجارة، وأن المديرية ستواصل جولاتها الرقابية على الأسواق، وخاصة محلات بيع الحلويات، طيلة أيام عيد الفطر.