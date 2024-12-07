نشامى الأمن العام يحصدون الذهب في سباق ايلة نصف ماراثون البحر الأحمر

وتوج فريق الأمن العام بخمس ميداليات ملونة (3 ذهبيات ، وبرونزيتين) ، وسط منافسة قوية بين العدائيين ، وبمشاركة اكثر من (1500) عداء وعداءة.
ومن الجدير بالذكر ان فريق الأمن العام للماراثونات والذى يدربه الرائد زهير الزبون، حاز على المراكز الاولى في العديد من السباقات الدولية، ومن ضمنها ماراثون الأقصر الدولي، وماراثون بيروت الدولي ، وماراثون النمسا الدولي (اوتشر) ، بالاضافة الى حصده العديد من السباقات المحلية .
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