نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

ويدخل المنتخب الأولمبي المباراة وهو يمتلك 3 نقاط من فوز وحيد على المنتخب السعودي 3-2 في الجولة الثانية، بعد خسارته في الافتتاح أمام منتخب فيتنام 0-2.
ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على قرغيزستان لزيادة فرصه في التأهل، مع انتظار نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي السعودية وفيتنام، لتحديد هوية الفريقين المتأهلين إلى الدور ربع النهائي.
ويتصدر المنتخب الفيتنامي المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا الأردن والسعودية برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما يحتل منتخب قرغيزستان المركز الأخير دون نقاط.
وتشارك في البطولة 16 منتخبًا تم تقسيمهم على 4 مجموعات، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.
