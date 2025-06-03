نشامى الدرك يسيطرون على حريق مركبتين خلال مهمة ميدانية

الوكيل الإخباري- أعلنت قوات الدرك أن نشامى كتيبة المهام الخاصة الثانية تدخلوا بسرعة أثناء تحرك مركباتهم من أحد مواقع الواجب، حيث صادف مرورهم وقوع حادث سير مفاجئ بين مركبتين اندلع خلاله حريق.



وبدون تردد، سارع أفراد الدرك إلى إخماد النيران بأيديهم، وإزالة العوائق التي تسببت بإغلاق الطريق، في موقف يعكس الجاهزية العالية وروح المسؤولية لدى مرتبات قوات الدرك.

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