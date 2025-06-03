نشامى الدرك يسيطرون على حريق مركبتين خلال مهمة ميدانية

وبدون تردد، سارع أفراد الدرك إلى إخماد النيران بأيديهم، وإزالة العوائق التي تسببت بإغلاق الطريق، في موقف يعكس الجاهزية العالية وروح المسؤولية لدى مرتبات قوات الدرك.
-
أخبار متعلقة
-
اللواء الركن الحنيطي يستقبل رئيس أركان الدفاع الوطني لجمهورية جنوب إفريقيا
-
تنشيط السياحة حول حفل البترا: نرفض إقامة الفعاليات الخادشة للحياء
-
وزير العمل يبحث مع نظيره اللبناني توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين
-
الصفدي يؤكد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وسوريا
-
خطة رقابية لمؤسسة الغذاء والدواء خلال فترة عيد الأضحى
-
الخلايلة يستقبل فريقاً مشتركاً لمناقشة تحقيق مؤشرات أداء الخطة التنفيذية الحكومية لرؤية التحديث الاقتصادي للفترة (2023-2025)
-
"التربية" تطلق عملية تطوير خطة التعليم الاستراتيجية الجديدة
-
ارتفاع الطاقة الكهربائية المشتراة 5.8 والمباعة 5.8% العام الماضي