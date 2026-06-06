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نشامى المنتخب الوطني للملاكمة يغادرون إلى الصين للمشاركة في كأس العالم

نشامى المنتخب الوطني للملاكمة يغادرون إلى الصين للمشاركة في كأس العالم
نشامى المنتخب الوطني للملاكمة يغادرون إلى الصين للمشاركة في كأس العالم
 
السبت، 06-06-2026 11:05 ص
الوكيل الإخباري-   غادر المنتخب الوطني الأردني للملاكمة إلى جمهورية الصين الشعبية، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للملاكمة 2026، والتي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 21 من الشهر الحالي.اضافة اعلان


ويضم الوفد الفني المدربين داغو وجهاد أبو الخير، إلى جانب الطبيب هيثم بحر، والمعد البدني هيثم أبو الرب، والمعالج أنس جراير.

ويمثل الأردن في البطولة اللاعبون: حذيفة عشيش (50 كغم)، إبراهيم الغرغير (55 كغم)، زياد عشيش (70 كغم)، حسين عشيش (80 كغم).

ويتطلع المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة تعكس التطور الذي تشهده الملاكمة الأردنية، ورفع راية الوطن عالياً في هذا المحفل العالمي.
 
 


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