نشر الأسس المعدلة لتخصيص واستعمال الموارد المائية في وادي الأردن

الوكيل الإخباري- صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الأسس المعدلة لأسس تخصيص واستعمال الموارد المائية خارج المشروع الزراعي (المياه السطحية والجوفية) في سلطة وادي الأردن لسنة 2025، وذلك استنادًا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (18) من قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988.

اضافة اعلان



وبموجب القرار، الذي جاء بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وتنسيب مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، تُقرأ هذه الأسس مع أسس تخصيص واستعمال الموارد المائية خارج المشروع الزراعي (المياه السطحية والجوفية) في وادي الأردن لسنة 2016 كأسس واحدة، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



ونصّت الأسس المعدلة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (7) من الأسس الأصلية، وذلك بإضافة غرض جديد لاستخدام المياه يتمثل في الصناعات الزراعية، على أن تُحدّد أسعار المياه المخصصة لهذا الغرض وفق الجداول المعتمدة.