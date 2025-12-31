نشر الأسس المعدلة لتخصيص واستعمال الموارد المائية في وادي الأردن

وبموجب القرار، الذي جاء بناءً على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية، وتنسيب مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، تُقرأ هذه الأسس مع أسس تخصيص واستعمال الموارد المائية خارج المشروع الزراعي (المياه السطحية والجوفية) في وادي الأردن لسنة 2016 كأسس واحدة، ويُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
ونصّت الأسس المعدلة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (7) من الأسس الأصلية، وذلك بإضافة غرض جديد لاستخدام المياه يتمثل في الصناعات الزراعية، على أن تُحدّد أسعار المياه المخصصة لهذا الغرض وفق الجداول المعتمدة.
ويأتي القرار في إطار تنظيم استخدام الموارد المائية خارج المشروع الزراعي في وادي الأردن، وتعزيز الإدارة الرشيدة للمياه، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المائية في المملكة.
