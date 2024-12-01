نشر تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في الجريدة الرسمية

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الوكيل الإخباري- نشرت الحكومة في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2024 الصادرة بمقتضى المادة (29) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته، التي يعمل بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. اضافة اعلان





وبحسب المادة (7) الفقرة(أ) تعقد وزارة التربية والتعليم الامتحان العام في مناهج مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي أو المهني، ويمنح الناجح فيه الشهادة أو كشف علامات بالمجموع العام والمعدل العام مبينا فيها/ فيه الحقل أو الفرع والتخصص والحرفة.



وتعقد الوزارة الامتحان العام خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الأول من شهر حزيران واليوم الأخير من شهر آب من كل عام، تعقد الوزارة امتحانا تكميليا تحدد موعده اللجنة.



وسمحت المادة (8) للطالب النظامي التقدم للامتحان العام في الصف الحادي عشر للجزء الأول من الامتحان العام شريطة نجاحه مدرسيا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقا لأسس النجاح والإكمال والرسوب.



ويسمح للطالب النظامي في الصف الثاني عشر التقدم للامحتان شريطة نجاحه مدرسيا في جميع المباحث، وعدم تجاوزه نسبة الغياب الموجبة للرسوب وفقا لأسس النجاح والإكمال والرسوب.



ووفقا للفترة (ج) من المادة (8) يسمح لمن يحمل شهادة الصف الحادي عشر المدرسية بنجاح أو ما يعادلها التقدم للامتحان للجزء الأول من الامتحان العام فقط، كما يسمح لمن يحمل شهادة الصف الثاني عشر المدرسية بنجاح أو ما يعادلها، ومن يحمل كشف علامات الامتحان العام أو ما يعادله لسنوات سابقة، ومن يحمل جواز سفر أردنيا أو البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات وأمضى ثلاث سنوات دراسية بعد إنهائه الصف العاشر الأساسي (أو ما يعادله) بنجاح ولا يقل عمره عن (18) عاما، التقدم للامحتان العام.



ووفقا للفقرة (ج) من المادة (14) يعد نجاح الطالب النظامي مدرسيا في جميع مباحث الصف الحادي عشر شرطا أساسيا للتقدم للجزء الأول من الامتحان العام.



ويعد نجاح الطالب النظامي مدرسيا في جميع مباحث الصف الثاني عشر شرطا أساسيا للتقدم للجزء الثاني من الامتحان العام، ويخير الطالب النظامي القادم من الخارج في الصف الثاني عشر بإعادة الصف الحادي عشر طالبا نظاميا أو التقدم للامتحان العام بجزئيه الأول والثاني بعد النجاح مدرسيا في جميع مباحث الصف الثاني عشر، وفقا للفقرتين (د، ه) من المادة ذاتها.



وبحسب الفقرة (و) من المادة ذاتها، يسمح للمشتركين الجدد الملتحقين ببرنامج الدراسات غير النظامية (دراسات منزلية) بالتسجيل في حقول مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي فقط ولا يسمح لهم بالتسجيل في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني - البرنامج المهني تقني.



ووفقا للمادة (15) فقرة (أ) من النظام، يحتسب معدل المشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي بتخصيص (30) للجزء الأول من الامتحان العام و(70) للجزء الثاني من الامتحان العام.



ويحتسب المجموع العام للعلامات من (1000) علامة للمشترك في مسار التعليم الثانوي الشامل الأكاديمي على النحو التالي:



مجموع علامات الجزء الأول من الامتحان العام، بالإضافة إلى مجموع علامات الجزء الثاني من الامتحان العام.