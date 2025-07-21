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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي
نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي
 
الإثنين، 21-07-2025 07:24 م
الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي الأردني.اضافة اعلان


وقالت الهيئة، إن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني (https://empreq.pm.gov.jo)، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، للحصول على نتائجهم الأولية.

وبينت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح غد وتنتهي مع نهاية يوم الخميس المقبل.
 
 
gnews

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