نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المجلس الطبي

وقالت الهيئة، إن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني (https://empreq.pm.gov.jo)، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، للحصول على نتائجهم الأولية.
وبينت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني، خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من صباح غد وتنتهي مع نهاية يوم الخميس المقبل.
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