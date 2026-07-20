نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية"، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

اضافة اعلان



وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.