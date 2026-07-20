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نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

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أرشيفية
 
الإثنين، 20-07-2026 11:08 م

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة "أمين عام المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية"، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

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وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط التالي: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.


وبينت أن النظام يتيح للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح يوم غد، وتنتهي بنهاية يوم الخميس المقبل.

 
 


gnews

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