نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية

الوكيل الإخباري - نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الأحد، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية.

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وقالت الهيئة في بيان، إنه بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط الإلكتروني اعتبارا من الساعة الثامنة صباح الاثنين، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.