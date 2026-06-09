نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية

وقالت الهيئة في بيان، إنه بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.
كما يتيح النظام للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال 3 أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح الأربعاء، وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 14 حزيران 2026.
-
أخبار متعلقة
-
إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
-
ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية
-
إعادة تشكيل مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة برئاسة محمد القاسم
-
استحداث تخصصات جديدة في جامعة الحسين بن طلال
-
ولي العهد يعلق على أداء النشامى في المباريات الودية قبل كأس العالم
-
جامعة اليرموك تطلق أول برنامج دكتوراه في الإعلام على مستوى الجامعات الأردنية
-
الدفاع المدني يتعامل مع حريق اندلع في حقول قمح في إربد
-
تصريح صادر عن مدير العمليات البرية في القوات المسلحة الأردنية