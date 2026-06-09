الثلاثاء 2026-06-09 09:54 م

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية

هيئة الخدمة والإدارة العامة
هيئة الخدمة والإدارة العامة
 
الثلاثاء، 09-06-2026 08:16 م
الوكيل الإخباري-   نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.اضافة اعلان


وقالت الهيئة في بيان، إنه بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.

كما يتيح النظام للمتقدمين الذين لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة أو الذين لم يستكملوا متطلبات التقديم، التقدم بطلبات اعتراض وإرفاق الوثائق المؤيدة لاعتراضاتهم عبر الموقع الإلكتروني ذاته، وذلك خلال 3 أيام عمل، تبدأ من الساعة الثامنة صباح الأربعاء، وتنتهي بنهاية يوم الأحد الموافق 14 حزيران 2026.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أسواق ومال لماذا انخفضت أسعار الذهب بقوة رغم تصاعد توترات حرب إيران؟

ب

أخبار محلية إعادة انتخاب مهند العزة عضواً في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم

ل

أخبار محلية ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية

ل

أخبار محلية إعادة تشكيل مجلس مهارات قطاع السياحة والضيافة برئاسة محمد القاسم

تعبيرية

منوعات إسبانيا.. عنكبوت يحدث ثقبا في يد رجل

ب

أخبار الشركات في عيد الجلوس الملكي.. مصفاة البترول الأردنية تجدد الولاء للقيادة الهاشمية وتستذكر مسيرة وطن من الإنجاز والتحديث

للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟

طب وصحة للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.. كم عدد الخطوات الموصى بها؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 