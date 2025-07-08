نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية.

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وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام القيادات الحكومية للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.