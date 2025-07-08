الثلاثاء 2025-07-08 12:41 م
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 11:24 ص

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الثلاثاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا، نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية.

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وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام القيادات الحكومية للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.


وبينت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 9 تموز ، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 13 تموز.

 
 
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