نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام دائرة المكتبة الوطنية

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين بطلبات لهذه الوظيفة، الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بنظام القيادات الحكومية للحصول على النتائج الأولية لطلباتهم.
وبينت أن النظام يتيح لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من صباح يوم غد الأربعاء الموافق 9 تموز ، وتنتهي مع نهاية يوم الأحد الموافق 13 تموز.
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