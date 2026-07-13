نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي للمتقدمين لوظيفة مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

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وأشارت الهيئة إلى أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الرابط: https://empreq.pm.gov.jo اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.