نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا

ونعى نشطاء الشاب الراحل عبر منصاتهم على مواقع التواصل ذاكرين بأنه يعمل نقيب في الأمن العام
وقال احد زملاؤه بنص النعي:"انتقل إلى رحمه الله الأخ والزميل والنقيب علي المناصرة " ابو اوس" اوجعت قلوبنا بفراقك اسكنك الله بفسيح جناته"
وكتب آخر:" النقيب علي زيد المناصره صاحب الخلق والكلمة الطيبة في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون"
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