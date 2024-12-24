 
الثلاثاء 2024-12-24 09:03 ص
 

نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا

الشاب علي زيد المناصرة
الشاب علي زيد المناصره
الثلاثاء، 24-12-2024 07:40 ص

الوكيل الإخباري-   انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب علي زيد المناصرة إثر حادث السير الذي وقع على طريق شارع الـ ١٠٠ باربد مساء الاثنين 

ونعى نشطاء الشاب الراحل عبر منصاتهم على مواقع التواصل ذاكرين بأنه يعمل نقيب في الأمن العام 

وقال احد زملاؤه بنص النعي:"انتقل إلى رحمه الله الأخ  والزميل والنقيب  علي المناصرة " ابو اوس" اوجعت قلوبنا بفراقك اسكنك الله بفسيح جناته"

وكتب آخر:"  النقيب علي زيد المناصره صاحب  الخلق والكلمة الطيبة في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون"

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وكان قد اكد مصدر امني يوم امس وقع حادث تصادم ما بين حافلة ركوب متوسطة وقلاب على شارع 100 بمحافظة اربد نتج عن الحادث وفاة واحدة وإصابة 14 آخرين، حيث تم إسعافهم ونقلهم وإخلاء الوفاة إلى أقرب مستشفى، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.


 
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