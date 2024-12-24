نشطاء ينعون الشاب المناصرة إثر حادث اربد: أوجعت قلوبنا

الوكيل الإخباري- انتقل إلى رحمة الله تعالى الشاب علي زيد المناصرة إثر حادث السير الذي وقع على طريق شارع الـ ١٠٠ باربد مساء الاثنين



ونعى نشطاء الشاب الراحل عبر منصاتهم على مواقع التواصل ذاكرين بأنه يعمل نقيب في الأمن العام



وقال احد زملاؤه بنص النعي:"انتقل إلى رحمه الله الأخ والزميل والنقيب علي المناصرة " ابو اوس" اوجعت قلوبنا بفراقك اسكنك الله بفسيح جناته"



وكتب آخر:" النقيب علي زيد المناصره صاحب الخلق والكلمة الطيبة في ذمة الله.. انا لله وانا اليه راجعون"

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