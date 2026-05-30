نصف الأردنيين يتعاطون التبغ .. أرقام صادمة من المجلس الأعلى للسكان

الوكيل الإخباري- حذّر المجلس الأعلى للسكان من التداعيات الصحية والاقتصادية الواسعة لتعاطي التبغ في الأردن، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف الأردنيين ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر يتعاطون التبغ بمختلف أشكاله، فيما بدأ 83% من المتعاطين التدخين قبل سن الـ24.





وقال المجلس، بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن تعاطي التبغ الذي يصادف 31 أيار من كل عام، إن موضوع هذا العام "فضح زيف المغريات - مكافحة إدمان النيكوتين والتبغ" يسلّط الضوء على الأساليب التسويقية التي تستهدف اليافعين والشباب عبر النكهات المتنوعة والتغليف الجاذب.



وبحسب بيانات المجلس، يشكّل الذكور 71% من متعاطي التبغ في الأردن، فيما تمثل الإناث 29%، في حين بدأ 38% من المدخنين التعاطي قبل بلوغ سن 18 عامًا.



وأشار المجلس إلى أن الفئات الأقل دخلًا تعدّ الأكثر عرضة لتدخين السجائر، موضحًا أن أفقر المدخنين ينفقون على السجائر ما يعادل 25 ضعفًا لما ينفقونه على الصحة، و10 أضعاف ما ينفقونه على التعليم، ونحو مرة ونصف المرة ما ينفقونه على الغذاء.



وأضاف أن متوسط الإنفاق الشهري على السجائر يبلغ 78 دينارًا للشخص المدخن، مما يؤثر على قدرة الأسر محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والتعليم وسداد القروض.



وفي الجانب الصحي، لفت المجلس إلى تسجيل 10755 إصابة بالسرطان في الأردن عام 2022، مشيرًا إلى أن ثلاثة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في المملكة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتدخين، فيما تُقدّر كلفة علاج السرطان بنحو 350 مليون دينار سنويًا، مرشحة للارتفاع إلى أكثر من 500 مليون دينار بحلول عام 2030.



وأكد المجلس أن تعاطي التبغ لا يمثل عبئًا صحيًا فحسب، بل يشكّل تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يفاقم دوائر الفقر والمرض، داعيًا إلى تكثيف الجهود للحد من التدخين وحماية الصحة العامة وتحسين جودة الحياة للأفراد والأسر.





