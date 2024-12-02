نصف دينار سعر الموز البلدي.. ودينار و30 قرشا للإكوادوري

الوكيل الإخباري-بلغت الكميات الإجمالية المتوفرة من الموز البلدي في السوق المركزي 181.436 طناً بسعر يتراوح بين 50-80 قرشًا للكيلو اليوم الاثنين.

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فيما بلغت الكميات الإجمالية المتوفرة من الموز المستورد من (الإكوادور) 50.197 طناً بسعر يتراوح بين 130-160 قرشًا للكيلو، وفقًا للنشرة اليومية "الاسترشادية" الصادرة عن السوق المركزي.