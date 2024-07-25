نصف زوار الأردن من السياح العرب

الوكيل الإخباري - شكل العرب نحو 53 % من إجمالي السياح الذين زاروا الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.



وبلغ عدد زوار الأردن من الجنسيات العربية المختلفة أكثر من 1.483 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، وفق ما أوردته يومية الغد.



وشكلت نسبة زوار المملكة من الأردنيين المقيمين في الخارج (المغتربين) نحو 28 % من إجمالي زوار المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي.



ودخل المملكة خلال النصف الأول الماضي من العام الحالي، أكثر من 791 ألف مغترب.



ووصلت نسبة زوار المملكة من مختلف الدول الأوروبية، من إجمالي الزوار خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 11 %.