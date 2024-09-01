نصف مليون طالب وطالبة يبدأون دوامهم في المدارس الخاصة اليوم

الوكيل الإخباري- يتوجه اليوم، نحو نصف مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، لمدارسهم الخاصة، وكذلك طلبة الفروع المهنية في المدارس الحكومية "BTEC".

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وكان بدأ قبل نحو أسبوعين دوام الطلبة في المدارس الحكومية وذلك بعدما انتظم أكثر 1.590 مليون طالبا وطالبة في المدارس الحكومية في مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي 2024-2025 وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم.

وشهدت شوارع المملكة حركة نشطة بالتزامن مع بدء العام الدراسي في كل المدارس وخروج الطلبة في وقت واحد، في حين دعت مديرية الأمن العام لانتهاج السلوك الوقائي والالتزام بالسرعات المقرَة على الطرق حفاظا على سلامة مستخدمي الطريق وحياة الطلبة.

ووفق التقويم المدرسي المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني مؤخرا للمدارس الخاصة، فإن العام الدراسي سيبدأ اليوم وينتهي في 19 حزيران، حيث يكون عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الأول 98 يوما، والثاني 97 وبهذا يكون مجموع عدد أيام الدراسة الفعلية للعام الدراسي الجديد 195 يوما.