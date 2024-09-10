 
الثلاثاء 2024-09-10 02:08 م
 
 

نصف مليون مقترع يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية (تحديث مستمر)

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب
الثلاثاء، 10-09-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري-  بلغ عدد الناخبين في الانتخابات النيابية الذين أدلوا بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع في الساعة السابعة صباحا  وحتى الساعة 12 ظهرا ما يزيد على 506 ألف ناخبا وناخبة، وفق أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب.

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وأشارت الأرقام التي تصدر بشكل لحظي في المركز الإعلامي للانتخابات، إلى أن نسبة الاقتراع الكلية بلغت 9.96%، حيث بلغ أعداد الناخبين الذكور الذين أدلوا بأصواتهم حتى الآن 292 ناخبا بنسبة 12.19%، في حين بلغ عدد المقترعات نحو 214 ناخبة بنسبة 7.98%.

  

وكانت افتتحت صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العشرين في الساعة السابعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً دون أي تمديد لساعات الاقتراع.

 

 

 
gnews

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