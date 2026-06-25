نصيب يواصل التألق ويقتحم قائمة الأفضل عالمياً في مونديال 2026

وأظهرت الإحصائية أن نصيب حلّ ثامناً ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم من حيث اعتراض الكرات خلال أول جولتين من دور المجموعات، في إنجاز يعكس المستوى الدفاعي الذي قدمه مدافع "النشامى" خلال مشاركته في النهائيات العالمية.
ويُعد نصيب أحد أبرز ركائز المنتخب الوطني في الخط الخلفي، حيث لعب دوراً مهماً في التصديات الدفاعية والحد من خطورة المنافسين خلال مواجهتي النمسا والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الأرجنتيني، في ختام مشواره بالمجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.
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