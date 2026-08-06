نظافة جسور المشاة وأدراج المدينة ومحطات الباصات .. أهالي عمّان يطالبون بتشديد الرقابة على شركات النظافة

11:14 ص

الوكيل الإخباري- طالب أهالي العاصمة عمّان بتشديد الرقابة والمتابعة على شركات النظافة التي باشرت أعمالها في عدد من مناطق العاصمة، وعدم حصر مسؤولياتها بجمع النفايات ونقلها فقط، مؤكدين أن مفهوم النظافة العامة يجب أن يكون أشمل من ذلك، وأن يمتد ليشمل مختلف المرافق والأماكن العامة التي تشهد حركة يومية من المواطنين والزوار. اضافة اعلان





وأشار الأهالي إلى ضرورة إلزام الشركات بمتابعة نظافة أدراج عمّان بشكل مستمر، إلى جانب جسور المشاة ومحيطها ومواقف الحافلات، وعدم الاكتفاء بمرور آليات جمع النفايات في الشوارع والأحياء، مطالبين بأن تكون هناك فرق ميدانية تتابع هذه المواقع بصورة دورية وتتدخل فورًا عند وجود نفايات أو مخلفات، بما يحافظ على النظافة والمظهر الحضاري للعاصمة.



وشدد الأهالي على ضرورة عدم بقاء المسؤوليات «معوّمة» بين رؤية عمّان للمعالجة وإدارة التدوير وبين شركات النظافة، مطالبين بتحديد واضح للمهام والمسؤوليات وآليات المتابعة والمحاسبة، بحيث يعرف المواطن الجهة المسؤولة عن معالجة أي ملاحظة تتعلق بالنظافة، مع تكثيف الرقابة الميدانية واتخاذ إجراءات فورية بحق أي جهة مقصرة. وأكدوا أن الهدف النهائي يجب أن يكون الارتقاء بمستوى النظافة في العاصمة وتحسين المشهد العام فيها، وليس مجرد نقل النفايات من مكان إلى آخر.





