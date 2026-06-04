الخميس 2026-06-04 07:45 م

نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد بالاردن يدخل حيز التنفيذ

إدارة ترخيص السواقين والمركبات
ترخيص السواقين والمركبات
 
الخميس، 04-06-2026 06:27 م
الوكيل الإخباري-   باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، مساء اليوم الخميس، تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.اضافة اعلان


وبموجب النظام الجديد، أصبح بإمكان مالكي المركبات تجديد ترخيص مركباتهم المنتهي ترخيصها لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ التجديد، بدلاً من احتساب الترخيص للمدة المتبقية من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وهي ميزة تُطبّق لأول مرة بهدف التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الترخيص.

ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في إنجاز المعاملات، بما ينسجم مع نهج التحديث والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
 
 


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