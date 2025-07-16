الأربعاء 2025-07-16 09:29 م
 

نظام جديد لضبط التكايا والزوايا الصوفية بالأردن .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:59 م
الوكيل الإخباري-   في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل الصوفي في الأردن، نُشر في الجريدة الرسمية اليوم نظام جديد خاص بالتكايا والزوايا والطرق الصوفية، يُنظّم أنشطتها ويُحدّد آليات عملها، ويمنحها غطاءً قانونيًا رسميًا.اضافة اعلان


وبموجب النظام، تم إنشاء مجلس خاص يحمل اسم "مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية"، يتألف من سبعة أعضاء من المنتسبين إلى الطرق الصوفية المعترف بها في المملكة.

وينص النظام على ضرورة حصول جميع التكايا والزوايا الصوفية على ترخيص رسمي لممارسة أنشطتها، ويمنع عمل أي جهة غير مرخصة. كما سيتم تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم هذا القطاع، إلى جانب إنشاء سجل رسمي يُعتمد لتوثيق الطرق والزوايا الصوفية المرخصة في المملكة.

وتالياً التفاصيل :


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