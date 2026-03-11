الأربعاء 2026-03-11 08:06 م

نظام لتنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمّان

الأربعاء، 11-03-2026 06:45 م

الوكيل الإخباري-  أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم الدعاية الانتخابية ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان لسنة 2026م.

ويهدف النظام إلى تنظيم الدعاية الانتخابية ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، من خلال وضع ضوابط واضحة تلزم المترشحين والقوائم باتباع أسلوب موحد عند عرض دعاياتهم الانتخابية، ضمن حدود الدائرة الانتخابية؛ وذلك حفاظا على المظهر الحضاري لمدينة عمان، والحد من الفوضى والتلوث البصري الناتج عن الإعلانات العشوائية، وحماية السلامة العامة، وتوفير بيئة انتخابية منظمة.

 
 


