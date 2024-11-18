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نظام معدل لمساعدات مالية لمنتسبي ومتقاعدي الأمن العام

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 18-11-2024 08:44 ص

الوكيل الإخباري-  صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم أمس الأحد نظام معدل لنظام الجمعية الخيرية لأفراد الأمن العام.

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ونصت المادة الـ 6 بالنظام تعديلًا بأنه يجوز منح الفرد العامل أكثر من مساعدة مالية خلال فترة خدمته على أن لا تزيد في مجموعها عن ألف دينار.


كما يجوز منح الفرد المتقاعد مساعدة مالية لا تزيد عن ألف دينار ولمرة واحدة فقط.


وتاليًا نص النظام كاملاً كما ورد في الجريدة الرسمية:

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