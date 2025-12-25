نعيمات وعلوان ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط 30 تحت 30 لعام 2025

الوكيل الإخباري- اختارت مجلة فوربس الشرق الأوسط لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات وعلي علوان ضمن قائمتها السنوية «30 تحت 30 – الشرق الأوسط» لعام 2025، والتي تضم نخبة من الشخصيات الشابة الأكثر تأثيرًا وإنجازًا في المنطقة تحت سن الثلاثين.

اضافة اعلان