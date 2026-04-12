نفي رسمي لوجود تسهيلات جديدة لدخول السوريين إلى الأردن

خبير الطاقة هاشم عقل يوضح منافع اتفاقية الغاز بين سوريا والأردن
الأحد، 12-04-2026 09:22 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، مازن علوش، صحة الأنباء المتداولة بشأن السماح للمواطنين السوريين بدخول الأردن باستخدام الهوية الشخصية فقط ودون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

اضافة اعلان


وأكد علوش أن هذه المعلومات “غير صحيحة إطلاقاً”، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تعديل على الإجراءات المعتمدة حالياً لدخول السوريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.


وأوضح أن القوانين والأنظمة النافذة ما تزال سارية كما هي دون أي تغيير، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

 
 


أحدث الأخبار

رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

عربي ودولي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يقر بهزيمة "مؤلمة" في الانتخابات التشريعية

مضيق هرمز

عربي ودولي الولايات المتحدة تعلن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية قصبة المفرق تستحدث تخصصات في مسار التعليم المهني التقني

أمين عام وزارة الأوقاف يتفقد عددًا من مساجد الطفيلة

أخبار محلية "أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

روسيا تفرض حظرًا على بعض صادرات الأسمدة الزراعية

عربي ودولي روسيا تعرب عن قلقها جراء انقطاع مفاوضات إقامة دولة فلسطينية مستقلة

السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل يومياً عبر خط أنابيب "شرق-غرب"

عربي ودولي السعودية تُعلن جملة من الاجراءات استعدادا للحج

تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فلسطين تعيين الجنرال رومان غوفمان رسميا رئيسا للموساد الإسرائيلي

فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

عربي ودولي اجتماع طارئ للحكومة الإيرلندية لبحث تدابير احتواء ارتفاع أسعار المحروقات



 






الأكثر مشاهدة