نفي رسمي لوجود تسهيلات جديدة لدخول السوريين إلى الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، مازن علوش، صحة الأنباء المتداولة بشأن السماح للمواطنين السوريين بدخول الأردن باستخدام الهوية الشخصية فقط ودون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

وأكد علوش أن هذه المعلومات “غير صحيحة إطلاقاً”، مشدداً على أنه لم يطرأ أي تعديل على الإجراءات المعتمدة حالياً لدخول السوريين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.