نقابات عمالية: الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن عيد الاستقلال يمثل مناسبة وطنية تعكس عمق الانتماء للوطن والولاء لقيادته، وتجسد معاني الكرامة والسيادة الوطنية، وتستدعي من عمال الأردن كافة، مواصلة العمل والبناء بروح المسؤولية والانتماء، ما يعزز مسيرة التحديث والإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

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وقال الفناطسة، في بيان صحفي، اليوم السبت، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 79، إن الاستقلال ثمرة نضال الأردنيين وتضحياتهم، وهو حافز لمضاعفة الجهود في مختلف ميادين العمل، وخاصة في القطاعات العمالية، إذ أنها تشكّل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على أن يكون في مقدمة الصفوف الداعمة لنهضة الوطن، عبر الدفاع عن حقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.



وأضاف أن الاتحاد، بصفته الممثل القانوني، والمظلة النقابية للعمال في الأردن، يستمد من معاني الاستقلال العزيمة لمواصلة دوره الوطني والنقابي، والمساهمة في تعزيز منظومة الحقوق العمالية، وتوفير معايير العمل اللائق، من خلال تطوير التشريعات الناظمة، وتعزيز عملية الحوار الاجتماعي، وتمكين النقابات في ممارسة دورها كشريك حقيقي في التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن في علاقات العمل.



وأشار الفناطسة إلى أن مسيرة الحركة العمالية والنقابية، على مدار أكثر من سبعة عقود، تُجسد قيم الاستقلال على أرض الواقع، من خلال المشاركة الفاعلة في مسيرة بناء الأردن، والدفاع عن مصالح العمال، والجهود التفاوضية التي أثمرت عن مكتسبات مهمة على صعيد تحسين الأجور، والسلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل عادلة تحفظ كرامة العامل وتحفزه على الإنتاج.



وتابع "إن الاتحاد سيبقى وفياً لرسالته النقابية والوطنية، مسترشداً بتوجيهات القيادة الهاشمية الحكيمة، ومستمراً في نهجه بالوقوف إلى جانب العمال والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل الأردن المزدهر".



واختتم الفناطسة، "بهذه المناسبة العزيزة، وبالنيابة عن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، نتقدم بأحر التهاني وأطيب التبريكات لجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، كما نهنئ عمال الوطن كافة وأبناء الأسرة الأردنية الواحدة، بهذا اليوم الأغر في تاريخ الوطن".



وفي السياق ذاته، أكدت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عيد الاستقلال الـ 79 يشكل مناسبة وطنية راسخة في وجدان الأردنيين، تُجسّد معاني الحرية والعزيمة والإرادة الوطنية في المضي نحو المستقبل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يقود الوطن نحو التحديث والتقدم بكل حكمة واقتدار.



وقال رئيس النقابة، خالد أبو مرجوب، في بيان صادر عن النقابة اليوم السبت، إن ذكرى الاستقلال تمثل محطة مفصلية في مسيرة الوطن، وتجدد لدينا معاني الانتماء والولاء، وتستحضر تضحيات الآباء والأجداد الذين أسسوا لنهضة الدولة الأردنية الحديثة، بقيادة الملك المؤسس عبد الله الأول، وصولًا إلى ما حققه الأردن من إنجازات على مختلف الصعد خلال العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني.



وأضاف أن النقابة، ونيابة عن جميع العاملين والعاملات في القطاعات التي تمثلها، ترفع أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة العزيزة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين، ولي العهد، وإلى الشعب الأردني الوفي، معربًا عن فخره بما تحقق من تطور في مختلف المجالات، وخصوصًا في ظل رؤية التحديث الشاملة التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية.