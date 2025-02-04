نقابة الأطباء تحيل مدير مستشفى حكومي للتحقيق

الوكيل الإخباري- قرر مجلس نقابة الأطباء الأردنية تحويل أحد الأطباء، وهو مدير أحد المستشفيات الحكومية، إلى لجنة تحقيق لعدم التزامه بقرار مجلس النقابة المتعلق بعدم تطبيق تعليمات البصمة



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وكانت قد افادت أكدت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة الهام خريسات أن تطبيق نظام البصمة للأطباء يهدف لضمان التزام الأطباء في أماكن عملهم وتقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.



وقالت خريسات خلال اجتماع للجنة الصحة النيابية الاسبوع الماضي ، إن عملية تركيب أجهزة البصمة في كافة منشآت وزارة الصحة ستستغرق مدة عامين.



وأضافت أن تطبيق نظام البصمة في هذه المرحلة لن يخضع للعقوبات أو الخصم على الأطباء، وأن نظام البصمة يهدف لتمييز ومعرفة الأطباء الملتزمين من غير الملتزمين.



وأشارت خريسات إلى أن الأطباء غير الملتزمين أو الذين لديهم عيادات خاصة هم الأطباء الذين يعارضون تطبيق نظام البصمة