نقابة الأطباء تشارك في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة

وبحسب بيان للنقابة، الأربعاء، أكد نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، في كلمته خلال المؤتمر، أن انعقاد هذا اللقاء الدولي المهم يعكس عمق الشعور الإنساني والتضامن العالمي مع غزة، مشيرا إلى أن الأردن كان في طليعة الدول التي قدمت الدعم والمساندة للأشقاء منذ اليوم الأول للعدوان.
وقال الخشاشنة، إن الدور الأردني في إغاثة غزة يجسد الموقف الثابت لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات، وواصلت تشغيل المستشفيات الميدانية في غزة لتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، إلى جانب إنشاء مستشفى جديد متخصص في جراحة النسائية والتوليد.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام وتجارة الاردن يطلقان مبادرة "شركاء في الوعي"
-
وزير الإدارة المحلية يوجه برفع الجاهزية استعدادا لعدم الاستقرار الجوي
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مديرية أمن وحماية المطارات ويفتتح عدداً من المباني
-
وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة
-
العيسوي: حكمة القيادة الهاشمية ووحدة الصف يجسدان قوة الأردن ومنعته
-
ضبط كميات من زيت الزيتون المغشوش داخل شقة في الرمثا
-
القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين قادمين من سوريا
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك