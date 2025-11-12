نقابة الأطباء تشارك في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة

الوكيل الإخباري- شاركت نقابة الأطباء الأردنيين، في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة التي عقدت في اسطنبول، بمشاركة واسعة من منظمات إغاثية وإنسانية من مختلف دول العالم، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لتأمين احتياجاته الطبية والإنسانية العاجلة.

وبحسب بيان للنقابة، الأربعاء، أكد نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، في كلمته خلال المؤتمر، أن انعقاد هذا اللقاء الدولي المهم يعكس عمق الشعور الإنساني والتضامن العالمي مع غزة، مشيرا إلى أن الأردن كان في طليعة الدول التي قدمت الدعم والمساندة للأشقاء منذ اليوم الأول للعدوان.