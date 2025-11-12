الأربعاء 2025-11-12 05:07 م
 

نقابة الأطباء تشارك في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة

نقابة الأطباء الأردنية
نقابة الأطباء
 
الأربعاء، 12-11-2025 03:37 م

الوكيل الإخباري-   شاركت نقابة الأطباء الأردنيين، في القمة الدولية للمساعدات الإنسانية لغزة التي عقدت في اسطنبول، بمشاركة واسعة من منظمات إغاثية وإنسانية من مختلف دول العالم، لبحث سبل دعم الشعب الفلسطيني، وتنسيق الجهود لتأمين احتياجاته الطبية والإنسانية العاجلة.

وبحسب بيان للنقابة، الأربعاء، أكد نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، في كلمته خلال المؤتمر، أن انعقاد هذا اللقاء الدولي المهم يعكس عمق الشعور الإنساني والتضامن العالمي مع غزة، مشيرا إلى أن الأردن كان في طليعة الدول التي قدمت الدعم والمساندة للأشقاء منذ اليوم الأول للعدوان.


وقال الخشاشنة، إن الدور الأردني في إغاثة غزة يجسد الموقف الثابت لجلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني، موضحا أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي نفذت عمليات إنزال جوي للمساعدات، وواصلت تشغيل المستشفيات الميدانية في غزة لتقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، إلى جانب إنشاء مستشفى جديد متخصص في جراحة النسائية والتوليد.

 
 
