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نقابة الأطباء تقر مشروع التحول الرقمي الشامل

ب
أرشيفية
 
الأحد، 07-06-2026 10:13 م

الوكيل الإخباري- أقرّ مجلس نقابة الأطباء مشروع التحول الرقمي للنقابة، في خطوة استراتيجية تمثل نقلة نوعية في مسيرة العمل النقابي، وتهدف إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة وتعزز جودة الخدمات المقدمة للأطباء وترفع كفاءة العمل المؤسسي داخل النقابة.

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ويقوم المشروع على رؤية شاملة تهدف إلى تحويل النقابة إلى مؤسسة رقمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والأتمتة في تقديم خدماتها وإدارة أعمالها، بما يتيح للطبيب إنجاز مختلف معاملاته وخدماته النقابية إلكترونياً بسهولة وسرعة وأمان، ويوفر عليه الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة له أينما كان.


ولضمان التنفيذ الفعلي للمشروع ومتابعة مراحله المختلفة، قرر مجلس النقابة تشكيل لجنة خاصة للمشروع برئاسة نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة وعضوية أمين السر مضفر الجلامدة وأمين الصندوق طارق الخطيب، كما اعتمد المجلس النقيب مرجعاً للمشروع للمضي في تنفيذ المقترح الذي تقدم به والإشراف على مراحله المختلفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وصولاً إلى تحقيق أهدافه.


ولضمان أعلى درجات النجاح والاستدامة، جرى تصميم المشروع على ثلاث مراحل متتابعة ومستقلة، بحيث يتم إنجاز كل مرحلة بشكل كامل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للأطباء منذ المراحل الأولى للمشروع.


وتشمل المرحلة الأولى إنشاء الهوية المهنية الرقمية للطبيب الأردني، لتكون مرجعية مهنية حديثة وآمنة تتيح التحقق الفوري من العضوية والاختصاص والترخيص المهني، وتتضمن الثانية التحول الإلكتروني الشامل لخدمات النقابة ومعاملاتها، بما يمكن الطبيب من إنجاز مختلف طلباته وخدماته إلكترونياً بسرعة وسهولة ومن أي مكان، والثالثة، تتضمن أتمتة العمل الإداري والمالي والرقابي داخل النقابة وبناء منظومة مؤسسية رقمية متكاملة تعزز الكفاءة والشفافية وتدعم اتخاذ القرار.


ويتضمن المشروع إنشاء منصة مهنية رقمية للأطباء الأردنيين العاملين خارج المملكة وربطهم بالنقابة من خلال ملفات مهنية موثقة، بما يتيح بناء شبكة طبية أردنية عالمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية المنتشرة حول العالم في مجالات التدريب والتعليم والتطوير والتعاون العلمي ونقل الخبرات.


ويهدف المشروع في صورته النهائية إلى إنشاء مرجعية مهنية رقمية موحدة للطبيب الأردني، وتقديم خدمات نقابية ذكية وآمنة، وتقليل الإجراءات الورقية والكلف التشغيلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، وحماية المهنة من انتحال الصفة، وترسيخ مكانة النقابة كمؤسسة مهنية حديثة تواكب التطور وتستجيب لتطلعات الأطباء والمجتمع.

 
 


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