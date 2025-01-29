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نقابة الأطباء تمدد فترة الإعفاء من الغرامات حتى الـ28 من الشهر المقبل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 29-01-2025 07:32 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت نقابة الاطباء الاردنية  ان مجلس النقابة قرر تمديد فترة الاعفاء من الغرامات للاطباء المشطوبة عضويتهم والمتأخرين عن سداد التزاماتهم المالية تجاه صندوق التقاعد وصندوق النقابة .

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وذلك حتى تاريخ 28/2/2025

 


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