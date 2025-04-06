نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين

الوكيل الإخباري- نعت نقابة الأطباء الأردنية 4 من أطبائها الذين وافتهم المنية مؤخرًا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.



والاطباء الراحلون وفقا لنص النعي المنشور عبر صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك:" يعقوب عايد الخميس حداد ، خالد رمضان الأعرج، صالح محمد راشد الحايك، جعفر محمد فيصل الرواشدة".



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