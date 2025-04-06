الأحد 2025-04-06 10:41 م
 

نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 09:27 م

الوكيل الإخباري-   نعت نقابة الأطباء الأردنية 4 من أطبائها الذين وافتهم المنية مؤخرًا، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

والاطباء الراحلون وفقا لنص النعي المنشور عبر صفحة النقابة الرسمية على فيسبوك:" يعقوب عايد الخميس حداد ، خالد رمضان الأعرج، صالح محمد راشد الحايك، جعفر محمد فيصل الرواشدة".

اضافة اعلان

 

Image1_420256212343462347129.jpg 

 
gnews

أحدث الأخبار

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تمدد موعد استقبال عروض عطاء مشروع "الأوتوبارك"

الأونروا

فلسطين الأونروا: غزة تواجه كارثة إنسانية مع تلاشي الإمدادات

ارشيفية

فلسطين إعلام إسرائيلي: الرشقة الصاروخية الأخيرة أطلقت من دير البلح

ارشيفية

فلسطين استشهاد طفل برصاص الاحتلال في ترمسعيا شمال شرق رام الله

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يرصد 10 صواريخ اطلقت من قطاع غزة

تعبيرية

أخبار محلية نقابة الأطباء تنعى 4 أطباء أردنيين

اليونيسف

فلسطين اليونيسف: إغلاق 21 مركزا لعلاج سوء التغذية في غزة

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف الكورة تعقد دورات تأهيل للأئمة والوعاظ الجدد



 
 





الأكثر مشاهدة